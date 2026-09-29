Descenso de temperatura, tras lluvias y nevadas en algunos distritos de la región Arequipa.

Las zonas altas de Arequipa soportarán temperaturas de hasta -12 °C desde mañana, 30 de setiembre, luego de las lluvias, nevadas y granizadas que se registran hoy en algunos distritos de la región. El descenso se prolongará hasta el 2 de octubre, según el pronóstico del Senamhi.

El descenso será de moderado a fuerte en localidades ubicadas por encima de los 3,200 metros de altitud, donde las temperaturas podrían llegar a -2 °C. En las zonas que superan los 3,800 metros sobre el nivel del mar, el frío será más intenso y podría alcanzar los -12 °C.

Para hoy, 29 de setiembre, las precipitaciones se pronosticaron principalmente en las zonas altas, con lluvias, nieve y granizo por encima de los 2,800 metros. También se esperan tormentas eléctricas, vientos de más de 40 kilómetros por hora.

Estas condiciones se prevén en la provincia de La Unión en los distritos de Puyca y Huaynacotas; en Condesuyos, Cayarani; en Castilla, Orcopampa, Chachas y Choco; y en Caylloma, Caylloma, Callalli, San Antonio de Chuca, Sibayo, Tisco y Tuti. También figura San Juan de Tarucani, en la provincia de Arequipa.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones de hoy podrían dejar acumulaciones de 8 a 15 milímetros por día. Después de este episodio de lluvias y nevadas, el descenso de las temperaturas se sentirá principalmente durante las noches y madrugadas.

Mientras que en la costa arequipeña también se prevén condiciones húmedas. Hasta el miércoles se esperan lloviznas de moderada a fuerte intensidad en sectores de Caravelí, Camaná e Islay.