Una aplicación maliciosa en el celular puede poner en riesgo información personal, contraseñas, cuentas bancarias y la privacidad del usuario. Sin embargo, detectarla no siempre es sencillo, debido a que este tipo de software puede intentar pasar desapercibido.

De acuerdo con ESET Latinoamérica, existen determinados comportamientos que pueden levantar sospechas: una aplicación que se abre o cierra sola, un incremento inexplicable en el consumo de batería o datos, publicidad no deseada, cargos que el usuario no reconoce o la aparición de otras aplicaciones sin autorización.

¿Cómo saber si tienes una aplicación maliciosa?

Otro indicador son los permisos excesivos. Por ejemplo, una aplicación de calculadora que solicita acceso a fotografías y mensajes debería generar desconfianza, señala la compañía de seguridad informática.

“Una sola señal no necesariamente significa que se trate de una aplicación maliciosa, pero la combinación de estos comportamientos extraños es lo que debería levantar sospechas”, explica Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

Si existe la sospecha de que una aplicación es maliciosa, ESET recomienda no volver a abrirla ni ingresar contraseñas o información personal. También aconseja comprobar los permisos concedidos y, si continúa desarrollando actividad sospechosa, desconectar temporalmente el dispositivo de Internet.

Cómo eliminar una app maliciosa en Android

En un teléfono Android, el primer paso es intentar una desinstalación convencional desde Ajustes → Aplicaciones → nombre de la aplicación → Desinstalar. La ubicación y los nombres de estas opciones pueden variar según el fabricante y la versión del sistema operativo.

Si no es posible eliminarla, la aplicación podría tener privilegios especiales. En ese caso, ESET recomienda revisar las aplicaciones con permisos de administración del dispositivo, retirar esos privilegios a la app sospechosa y volver a intentar la desinstalación.

Después de borrarla, se aconseja realizar un análisis de seguridad del teléfono para comprobar que no existan otros componentes maliciosos. Si la eliminación sigue siendo imposible, el modo seguro de Android puede facilitar el proceso al iniciar el dispositivo con las aplicaciones descargadas desactivadas.

¿Cómo eliminar una aplicación sospechosa de un iPhone?

En un iPhone, ESET indica que se puede mantener presionado el ícono de la aplicación y seleccionar “Eliminar app”. También recomienda revisar los permisos que fueron concedidos.

Si se sospecha que la aplicación está relacionada con un perfil de configuración desconocido, el usuario debe revisar los perfiles instalados y eliminar aquel que no reconozca.

Como último recurso, si el dispositivo continúa comprometido, puede considerarse un restablecimiento de fábrica. Esta medida elimina aplicaciones, configuraciones y datos, por lo que ESET recomienda realizar previamente una copia de seguridad de la información que se quiera conservar.

Borrar la aplicación no es suficiente

Eliminar la app es solo una parte del proceso. Si tuvo acceso a información sensible, ESET aconseja cambiar las contraseñas desde otro dispositivo confiable, comenzando por el correo electrónico y las cuentas de Google o Apple, y continuando con redes sociales, billeteras digitales y banca en línea.

También recomienda activar la autenticación de dos factores, revisar las sesiones abiertas y los dispositivos conectados a las cuentas. Si se detecta un movimiento bancario que no se reconoce, la recomendación es comunicarse inmediatamente con la entidad financiera.