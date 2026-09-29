Érika Villalobos habló, años después, sobre la difícil etapa que enfrentó tras conocer la infidelidad de Aldo Miyashiro. La actriz contó cómo se enteró de lo ocurrido antes de que las imágenes se hicieran públicas y recordó su primera reacción ante una situación que también afectó a sus hijos y a su madre.

Durante varios años, ambos formaron uno de los matrimonios más conocidos de la televisión peruana. No obstante, la relación terminó después de que el conductor fuera captado besando a Fiorella Retiz. Con el paso del tiempo, cada uno rehízo su vida sentimental y, ahora, la actriz decidió revelar detalles sobre aquella separación.

Mediante sus redes sociales, Andrea Llosa publicó un adelanto de la entrevista que realizó a Érika Villalobos. Durante la conversación, la actriz habló sobre las consecuencias que dejó la infidelidad de Aldo Miyashiro y reveló que se enteró de lo ocurrido antes de que ‘Magaly TV La Firme’ difundiera las imágenes.

“ Es porque había salido el avance y a mí me corroboraron que sí era él. Yo le dije a mis hijos y llamé a mi mamá y le dije ‘va a pasar esto en la noche, no te preocupes, todo va a estar bien’” , sostuvo la actriz.

Villalobos explicó que la infidelidad de quien entonces era su pareja no fue lo que más le dolió. Afirmó que el verdadero impacto estuvo en la exposición mediática que tuvo que afrontar junto con su familia, así como en los comentarios que se generaron sobre su vida personal.

“ Pero para mí lo peor no fue ni siquiera la infidelidad. La infidelidad fue lo mínimo, si no que mi familia estuviera expuesta, que yo saliera a la calle y todo el mundo tuviera que comentar sobre mi vida ”, expresó.

En ese sentido, Érika contó que Aldo Miyashiro se arrepintió de lo ocurrido y posteriormente intentó recuperar la relación. Según relató la actriz, el conductor le pidió disculpas por las consecuencias que generó su decisión y reconoció la dimensión de lo sucedido.

“ Me decían desde: ‘Ay perdónalo’ hasta ‘ay es un desgraciado’. Él quiso volver, me pedía perdón por lo que había hecho, porque había causado una cosa enorme. O sea, las decisiones que tomó él las tuvo que pagar bien caras ”, agregó.