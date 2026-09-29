Un total de 47 animales fueron rescatados de un criadero clandestino ubicado en el jirón Santiago Rodríguez 954, en la zona D de San Juan de Miraflores.
La intervención se produjo luego de una denuncia y contó con la participación de las áreas de Salud y Fiscalización de la municipalidad, además de la Policía Nacional del Perú.
Durante la inspección, los especialistas encontraron animales con sobrepeso, uñas excesivamente largas, problemas dermatológicos, infecciones oculares y cicatrices producto de intervenciones quirúrgicas.
Según el diagnóstico de la veterinaria municipal, “La mayoría están desnutridos, tienen problemas de piel, las uñas muy crecidas o con hongos e infecciones en los ojos”.
Entre los ejemplares rescatados había 25 bulldog francés, nueve bulldog inglés, ocho perros criollos, cinco cachorros bulldog francés, un perro salchicha y un gallo.
La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Miraflores inició las investigaciones, bajo la dirección del fiscal provincial Juan Luis Astorayme Salvatierra. Félix Sonco y Darlys Vanegas fueron detenidos en flagrancia y trasladados a la comisaría local, mientras que los animales quedaron bajo atención de la veterinaria municipal.
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