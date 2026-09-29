Las fórmulas que postulan a gobernador y vicegobernador regional en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 necesitan obtener no menos del 30% de los votos válidos para ser elegidas sin necesidad de una segunda elección.

Así lo explicó Lucy Galarza Cárdenas, gestora de la Oficina Regional de Coordinación (ORC) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Huancayo.

La regla está establecida en el artículo 5 de la Ley N.° 27683, Ley de Elecciones Regionales. Si ninguna fórmula alcanza el porcentaje requerido, las dos que obtengan las mayores votaciones pasan a una segunda elección regional.

“Si yo llego a 28% y tú a 29%, los dos iríamos a una segunda vuelta”, explicó Galarza al detallar el procedimiento.

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Votos blancos y nulos no cuentan para calcular el 30%

La representante de la ONPE precisó que el porcentaje requerido para definir la elección regional se calcula únicamente sobre los votos válidos emitidos.

Esto significa que para establecer si una fórmula alcanzó el 30% no se toma como base el total de ciudadanos incluidos en el padrón electoral ni se suman los votos blancos o nulos.

La normativa electoral establece que la fórmula de gobernador y vicegobernador debe obtener no menos del 30% de los votos válidos. Si ninguna llega a ese umbral, corresponde realizar una segunda elección.

¿Quiénes pasan a segunda vuelta regional?

Si ninguna fórmula alcanza el 30% de los votos válidos, participan en la segunda elección regional las dos fórmulas que obtuvieron las votaciones más altas.

En esa nueva jornada, resulta elegida la fórmula de gobernador y vicegobernador que obtenga la mayoría simple de los votos válidos.

La segunda elección debe realizarse dentro de los 30 días calendario siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales, de acuerdo con la Ley de Elecciones Regionales. Por ello, su fecha depende del cierre y proclamación de los resultados y no corresponde establecer anticipadamente que necesariamente se realizará en diciembre.

Como antecedente, las segundas elecciones regionales se realizaron el 5 de diciembre en 2010, el 7 de diciembre en 2014, el 9 de diciembre en 2018 y el 4 de diciembre en 2022.

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Alcaldes no tienen segunda vuelta electoral

La regla del 30% corresponde a la elección conjunta de gobernador y vicegobernador regional y no se aplica a los alcaldes provinciales y distritales.

En las elecciones municipales, las alcaldías se definen por mayoría simple y no existe una segunda vuelta para elegir al alcalde.

De esta manera, aunque un candidato a alcalde obtenga menos del 30% de los votos válidos, puede resultar elegido si consigue la mayor votación frente a sus competidores.

Resultados dependerán del procesamiento de las actas

Galarza explicó también que los resultados definitivos de la primera elección regional dependerán del procesamiento de las actas electorales.

Estas incluyen las provenientes de los diferentes locales de votación y zonas alejadas. Las actas que presenten observaciones deberán seguir el procedimiento correspondiente ante los organismos electorales competentes antes del cierre del cómputo.

La experiencia de procesos anteriores muestra que la convocatoria de una segunda elección regional se produce una vez determinados y proclamados los resultados en las circunscripciones donde ninguna fórmula alcanzó el porcentaje exigido.

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 están programadas para el domingo 4 de octubre.