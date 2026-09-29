Los ciudadanos de Arequipa que tramitaron su DNI, pero aún no lo recogieron tendrán una última oportunidad para hacerlo antes y durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán este domingo 4 de octubre. En la región son alrededor de 9,700 personas las que tienen documentos pendientes de recojo.

El jefe regional del Reniec, Ángel María Manrique, informó que se ampliaron los horarios de atención para facilitar la entrega de los documentos. Hasta el viernes, la sede central, ubicada en la calle San Juan de Dios, atenderá de 7:45 a. m. a 4:45 p. m.

El sábado 3 de octubre, la atención en esta oficina se extenderá desde las 7:15 a. m. hasta las 7:45 p. m. Los ciudadanos de Paucarpata también podrán acudir al MAC, donde se atenderá de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En las agencias de Paseo Central y Cayma, el horario será de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Los DNI que no sean recogidos el sábado en estas agencias serán trasladados a la sede central de San Juan de Dios, donde podrán ser retirados el domingo.

El mismo día de las elecciones, el 4 de octubre, la sede central del Reniec atenderá de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. para entregar los documentos pendientes.

Manrique recordó además que las personas cuyo DNI esté vencido y que no hayan realizado el trámite de renovación podrán votar con este documento vencido.

SOLICITAR DUPLICADO POR PÉRDIDA

También existe una alternativa para quienes hayan perdido su documento. El funcionario explicó que Reniec puede emitir un nuevo DNI en aproximadamente 48 horas, debido a que Arequipa cuenta con una planta de impresión. De esta manera, quienes pierdan su documento todavía podrían solicitar un duplicado hasta el viernes y recogerlo el domingo.

El funcionario recomendó a los ciudadanos verificar su situación y realizar el trámite con anticipación para evitar inconvenientes durante la jornada electoral.