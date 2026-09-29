La presidenta Keiko Fujimori suscribió ayer el decreto supremo que aumenta la Remuneración Mínima Vital (RMV), acompañada del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y los ministros Juan Sheput (Trabajo) y Elmer Cuba (Economía).

Medida

El primer tramo regirá desde el 1 de octubre próximo y elevará el sueldo mínimo de 1,130 a 1,230 soles. Este reajuste añadirá 100 soles al sueldo mensual de los trabajadores.

Posteriormente, el segundo tramo llevará la remuneración a 1,300 soles después del fenómeno El Niño. Es decir, el incremento total sumará 170 soles.

Asimismo, el Gobierno otorgará un bono de 100 soles por trabajador a las microempresas de dos a 10 empleados. Estas empresas recibirán el pago a finales de octubre.

Cuba explicó que se alcanzará a 144,000 microempresas con este apoyo, entregado por única vez.

“Esta medida regiría para 300,000 trabajadores de la microempresa”, resaltó en la rueda de prensa.

Tratativa

Sheput explicó que el aumento se logró tras dialogar con trabajadores y empleadores en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo.

“Hubo un consenso unánime en relación al monto; es decir, trabajadores y empleadores decidieron acompañar la decisión de la Presidenta de la República en el monto de 1,300 soles”, remarcó.

No obstante, el titular de Trabajo indicó que el Ministerio de Economía y Finanzas determinó los plazos y la forma de aplicación.

Por su parte, Fujimori sostuvo que actuaron dentro del marco institucional y saludó el “esfuerzo” de Sheput por reunir al Consejo Nacional de Trabajo por primera vez en ocho años.

“Se va a ver reflejado sobre todo en la mesa y en los hogares de cada uno de los 600 mil (...) beneficiados”, dijo.