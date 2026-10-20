El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) dispuso medidas excepcionales para facilitar el acceso a los servicios móviles y garantizar su continuidad en las zonas afectadas por las emergencias vinculadas al fenómeno de El Niño 2026-2027.

La Resolución N.° 133-2026-CD/OSIPTEL, difundida en el diario oficial El Peruano, establece que los saldos y promociones de los usuarios de líneas móviles prepago no vencerán mientras estén vigentes estas disposiciones temporales.

Rafael Muente, presidente ejecutivo de Osiptel, explicó en RPP que las medidas extraordinarias y temporales se aplicarán únicamente en las áreas comprendidas en las declaratorias de estado de emergencia por el fenómeno de El Niño.

Además, las operadoras tendrán prohibido suspender o cancelar estas líneas por falta de recargas o inactividad mientras dure la medida. En caso de enfrentar limitaciones técnicas que impidan cumplir con esta disposición, podrán brindar SMS gratuitos a los usuarios afectados como opción alternativa.

Para los usuarios de planes móviles postpago, las operadoras deberán cambiar temporalmente el servicio a la modalidad prepago, en lugar de suspenderlo o cancelarlo por falta de pago, siempre que las condiciones técnicas lo permitan. Este cambio no implicará costos adicionales, pero no eliminará las deudas acumuladas antes de la migración.

La disposición también establece que las empresas operadoras podrán ofrecer facilidades para pagar las deudas en cuotas, previa solicitud del abonado o titular de la línea. Las condiciones de este beneficio deberán ser comunicadas a OSIPTEL.

Asimismo, las operadoras podrán habilitar líneas móviles prepago de manera temporal para las personas damnificadas, las cuales serán desactivadas cuando finalice la emergencia.

También, las empresas podrán implementar canales de atención especiales y módulos móviles para facilitar la reposición de tarjetas SIM a los abonados. También estarán autorizadas a habilitar la función de compartir internet desde los celulares hacia otros dispositivos, conforme a las condiciones que establezca cada operadora.

OSIPTEL aclaró que estas disposiciones tendrán carácter excepcional y temporal, y se aplicarán únicamente en las zonas incluidas en las declaratorias de estado de emergencia relacionadas con el fenómeno de El Niño, mientras se mantengan vigentes las medidas correspondientes.