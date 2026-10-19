Un derrumbe de piedras bloqueó esta mañana el tránsito vehicular en la carretera Panamericana Sur, en el tramo comprendido entre Ocoña y La Planchada, cerca de un túnel. La emergencia dejó a decenas de vehículos varados en ambos extremos de la vía.

Ante la demora que supondría esperar la llegada de maquinaria de Provías Nacional, los propios conductores comenzaron a retirar las piedras de menor tamaño para despejar parte de la carretera y permitir el paso de las unidades.

El objetivo es habilitar al menos un carril para que los vehículos puedan circular de manera restringida, mientras la maquinaria pesada se encarga de retirar los grandes bloques de roca que obstruyen la vía.

La interrupción del tránsito genera preocupación entre los transportistas y pasajeros que permanecen a la espera de continuar su recorrido. Mientras no se despeje la carretera, los vehículos permanecían detenidos en ambos lados del derrumbe o avanzar únicamente cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

Se recomienda a los conductores tomar precauciones al transitar por este sector de la Panamericana Sur y evitar acercarse a la zona del derrumbe mientras continúen las labores de limpieza, debido al riesgo de nuevos desprendimientos.