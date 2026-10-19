Ante la proximidad del cierre del año escolar 2026, numerosas instituciones educativas preparan viajes de promoción a distintos destinos turísticos del país. Uno de los más solicitados es Machu Picchu, en Cusco, donde el Ministerio de Cultura recordó que existen requisitos específicos para acceder a descuentos en las entradas destinadas a delegaciones escolares.

La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco informó que los colegios interesados deben presentar sus solicitudes con una anticipación mínima de 60 días hábiles respecto a la fecha programada de visita. El beneficio no está dirigido a todas las promociones escolares, sino a estudiantes de primaria y secundaria procedentes de zonas de extrema pobreza que cumplan con las condiciones establecidas.

Machu Picchu es uno de los destinos turísticos elegidos por delegaciones escolares para sus viajes de promoción.

¿Qué escolares pueden acceder a descuentos para visitar Machu Picchu?

De acuerdo con la Resolución Ministerial N.° 334-2026-MC, las delegaciones de instituciones educativas peruanas de nivel primario y secundario procedentes de zonas de extrema pobreza pueden solicitar una tarifa especial para ingresar a la ciudadela inca.

La disposición busca facilitar el acceso de estos estudiantes al patrimonio cultural, siempre que sus instituciones educativas cumplan con los procedimientos administrativos y las condiciones de admisión establecidas por el Ministerio de Cultura.

La norma precisa que el beneficio debe solicitarse mediante un documento presentado ante la mesa de partes de la DDC Cusco. La entrega de documentos no supone una aprobación automática del descuento.

Requisitos para solicitar descuentos en las entradas a Machu Picchu

Los colegios que buscan acceder a este beneficio deben organizar sus viajes con anticipación y presentar la documentación exigida para acreditar a sus delegaciones.

Los principales requisitos son:

Anticipación: presentar la solicitud al menos 60 días hábiles antes de la fecha programada de ingreso. Solicitud simple: tramitar el pedido mediante la mesa de partes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Relación de estudiantes: incluir una lista de los integrantes de la delegación, firmada por el director de la institución educativa. Visado de la UGEL: contar con la validación de la Unidad de Gestión Educativa Local correspondiente. Condición de procedencia: pertenecer a una institución educativa de primaria o secundaria procedente de una zona de extrema pobreza. Registro de visita: efectuar previamente el registro correspondiente en la plataforma TuBoleto y respetar la capacidad de admisión.

Estas condiciones se encuentran contempladas en la normativa de ingreso a Machu Picchu y fueron reiteradas por la DDC Cusco en su comunicado del 15 de octubre de 2026.

Ministerio de Cultura advierte sobre dificultades en viajes de promoción

La directora ejecutiva de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Úrsula Paz Zúñiga, señaló que algunas delegaciones escolares han tenido dificultades para concretar sus visitas debido al incumplimiento de los procedimientos administrativos.

Ante esta situación, recomendó a los directores, docentes y padres de familia planificar los viajes con suficiente anticipación y revisar que los documentos presentados cumplan con las exigencias correspondientes.

La funcionaria también advirtió sobre la intervención de tramitadores que ofrecen gestionar descuentos sin garantizar que se cumplan los requisitos establecidos.

Por ese motivo, exhortó a los colegios a realizar sus gestiones directamente mediante los docentes responsables de cada delegación y evitar intermediarios que puedan generar inconvenientes en la programación de las visitas.

¿Qué días y horarios pueden ingresar las delegaciones escolares?

La normativa vigente establece que las delegaciones escolares deben programar sus visitas en una fecha distinta al primer domingo de cada mes y registrarse previamente mediante la plataforma de gestión de visitas a los centros culturales TuBoleto.

Además, la Resolución Ministerial N.° 334-2026-MC precisa que los beneficiarios del sistema especial de ingreso, incluidas las delegaciones escolares contempladas en la norma, deben acceder a Machu Picchu entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m., de acuerdo con la capacidad de admisión establecida.

La disposición también contempla la gratuidad de la visita al Museo de Sitio Manuel Chávez Ballón de Machu Picchu dentro de ese horario.

Recomiendan planificar con anticipación los viajes escolares a Cusco

La DDC Cusco recordó que las instituciones educativas deben revisar los procedimientos oficiales antes de contratar servicios turísticos o establecer fechas definitivas para sus viajes de promoción.

El plazo de 60 días hábiles es especialmente importante para los colegios que proyectan visitar Machu Picchu durante los últimos meses del año escolar, pues el incumplimiento de este requisito podría impedir la tramitación oportuna del beneficio.

La entidad exhortó a las delegaciones a utilizar los canales institucionales del Ministerio de Cultura para evitar contratiempos y organizar sus visitas de manera responsable.

Para consultar el procedimiento y las disposiciones vigentes, las instituciones educativas pueden acudir a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y revisar la Resolución Ministerial N.° 334-2026-MC publicada en El Peruano.