El Simulacro Nacional Multipeligro posibilitó la preparación y respuesta ante diversas situaciones de emergencia para fortalecer la cultura de prevención y reducir el impacto de desastres naturales. En ese contexto, las entidades integrantes de primera respuesta y la población cusqueña participaron en forma activa del ejercicio preventivo programado el último miércoles en horario nocturno.

En el caso del ámbito cusqueño, la región simuló un ‘sismo’ de magnitud 6.0, con epicentro en la falla Qoricocha e intensidades de grado VII en las provincias del Cusco y Calca. La Plaza Mayor de la ciudad imperial fue el escenario principal del tercer simulacro nacional multipeligro con la participación de ciudadanos, autoridades, funcionarios del Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres y representantes de la Plataforma de Defensa Civil del Gobierno Regional Cusco.

Asimismo, las entidades de primera respuesta, entre ellas, los Bomberos, la Policía Nacional del Perú, la Quinta Brigada de Montaña, la Cruz Roja y los servicios de salud, ejecutaron acciones de respuesta para evaluar la capacidad de coordinación y atención ante una emergencia.

El evento de simulación permitió evaluar los planes, protocolos y procedimientos de respuesta, así como la articulación entre las instituciones responsables de atender una situación de desastre.

Cabe indicar que la mencionada jornada forma parte de la programación nacional de simulacros para el periodo 2025-2027 y se desarrolló en el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres.

“Cusco se encuentra en una zona de alta vulnerabilidad sísmica, lo cual representa un riesgo significativo para la ciudad y sus habitantes: Por eso, es importante estar preparados para responder de manera adecuada ante un eventual”, sustentó el gobernador regional, Werner Salcedo, quien encabezó el evento y dispuso el traslado de maquinaria pesada para restablecer los servicios públicos, así como la distribución de ayuda humanitaria para las familias damnificadas y afectadas.

Tras los segundos del ‘sismo’, el alto mando en la sala de crisis a través de ocho equipos, coordinó acciones de evaluación de daños, búsqueda y rescate de personas, atención de primeros auxilios, logística, asistencia humanitaria, movilización de recursos, coordinación sobre salud, agua saneamiento e higiene y comunicaciones.

DATO:

- En la región cusqueña, existen, en promedio, 100 fallas geológicas, siendo muy dinámicamente activas: Tambomachay, Qoricocha, Pachatusan y Yuncaypata.