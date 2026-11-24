Jaime Arian Silva Mariño, de 21 años, fue atacado a balazos y murió en los exteriores del mercado Unicachi, ubicado en San Martín de Porres. De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta lo interceptaron, le dispararon y luego huyeron.

El homicidio se registró en los exteriores del mercado Unicachi, en San Martín de Porres, donde fue asesinado a balazos Silva Mariño, de 21 años. De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, dos individuos llegaron a bordo de una motocicleta lineal e interceptaron al joven.

Según Exitosa, los sujetos efectuaron siete disparos contra la víctima y luego huyeron del lugar en la motocicleta. El ataque se produjo en plena vía pública, a pocos metros de uno de los principales mercados de dicho distrito.

Una residente de la zona expresó su preocupación por el asesinato. Si bien no fue testigo del ataque, hizo referencia al dolor que enfrenta la madre de la víctima y advirtió que los actos delictivos y homicidios ocurren con frecuencia en San Martín de Porres.

La vecina también manifestó su inquietud por la inseguridad que enfrentan los residentes del mencionado distrito. El crimen se produjo en un sector transitado del distrito, caracterizado por el constante movimiento de comerciantes y peatones.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), de la comisaría de San Martín de Porres, acudieron a los exteriores del mercado Unicachi tras el crimen y delimitaron el área para permitir el desarrollo de las diligencias. Posteriormente, peritos de criminalística realizaron las inspecciones correspondientes.

Los residentes de la zona manifestaron su preocupación por el crimen y lamentaron que los episodios de violencia sigan registrándose en el distrito. Una vecina que vive cerca del mercado expresó su pesar por la muerte del joven y se refirió al dolor que atraviesa su madre.

La residente también advirtió que los homicidios y otros delitos ocurren con frecuencia en el sector, una situación que mantiene en alerta a los vecinos de esta zona de Lima Norte.

Por otro lado, los familiares de la víctima acudieron al lugar del ataque, aunque prefirieron no brindar declaraciones a la prensa. La Policía Nacional continuó con las diligencias en los exteriores del mercado Unicachi como parte de las investigaciones para identificar a los responsables del crimen.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En exteriores del mercado Unicachi, en San Martín de Porres, sujetos a bordo de una moto lineal interceptaron a un joven de 21 años y abrieron fuego en su contra para posteriormente fugar del lugar, de acuerdo con testigos. Efectivos de la comisaría del distrito llegaron hasta el lugar del hecho de sangre y acordonaron la zona. Asimismo, ya se apersonaron los peritos de Criminalística para realizar las indagaciones correspondientes y han hallado siete casquillos de bala. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 24, 2026