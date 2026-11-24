Los 12 millones de peruanos que regresarán a las urnas para la segunda elección regional pueden consultar en qué local de votación deberán sufragar con el fin de elegir a sus gobernadores y vicegobernadores. Ingresando al enlace https://consultaelectoral.onpe.gob.pe, desde cualquier dispositivo, ellos tendrán la opción de conocer el local asignado y, además, saber si un ciudadano fue seleccionado, mediante sorteo, para ser miembro de mesa.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recomienda utilizar este sistema de consulta, pues algunos recintos empleados en las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre ya no se encuentran en condiciones de ser utilizados nuevamente el 6 de diciembre. Las modificaciones en la asignación de locales son producto de la supervisión realizada por el personal de la ONPE en las 15 regiones donde se llevarán a cabo estos comicios subnacionales.

Colocando número de DNI

Para acceder se coloca el número de Documento Nacional de Identidad (DNI), se ingresa a la plataforma y ahí se visualizarán los datos del local de votación asignado –nombre, dirección y referencia–, el número de mesa y el número de orden del elector.

En caso el documento corresponda a un miembro de mesa, se muestra la posibilidad de descargar la credencial respectiva y de registrarse para seleccionar la forma como se desea recibir los S/165 de compensación económica. Igualmente, se encontrará una opción para capacitarse virtualmente.

En diferentes idiomas

El sistema de consulta ha sido desarrollado por la ONPE considerando diferentes idiomas –español, quechua e inglés– y herramientas de apoyo para personas con distinto tipo de discapacidad. Buscando hacer más accesible su uso, se incluyen lectores de pantalla y una modalidad de navegación con teclado. Asimismo, es posible personalizar la interfaz, escogiendo el tamaño del texto, fuentes para dislexia, el espacio de interlineado y el nivel de contraste.

Las personas con discapacidad también pueden colocar sus datos en el “Sistema para registro de personas con discapacidad (REDIS)” y así, en próximos procesos, contarán con mayores facilidades a la hora de sufragar.