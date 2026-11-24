La diputada de Renovación Popular, Roxana Rocha, cuestionó este lunes el comportamiento del canciller Carlos Espá, al considerar que ha mostrado actitudes “que no calzan con un ministro” de Estado. Asimismo, respaldó que el titular de Relaciones Exteriores acuda al Congreso para responder por las irregularidades registradas durante la misa del papa León XIV en la base aérea de Las Palmas.

“En el caso de Carlos Espá, nosotros hemos visto que algunas actitudes no calzan con la de un ministro de Cancillería (SIC). Normalmente, los ministros (de esa cartera) son muy serios, muy objetivos, guardan con mucha reserva, porque se dedican a temas exclusivamente diplomáticos de las cuales no pueden estar en esa superexposición”, indicó a RPP.

Rocha precisó que la bancada de Renovación Popular debatirá este jueves si respalda la moción de interpelación contra el canciller. No obstante, consideró que lo más conveniente sería invitar a Espá a presentarse ante el pleno de la Cámara de Diputados.

“La interpelación, hasta donde yo tengo entendido, ha sido motivo de una presentación, pero no ha sido admitido por el pleno”, agregó.

En ese sentido, sostuvo que la Cancillería ha incurrido en errores y que, por tanto, corresponde que se determinen las responsabilidades.

“Para mí, la visita del papa es una de las más importantes que ha tenido el Perú y que creo no se volverá a repetir”, expresó la diputada.

La diputada de Ahora Nación, Marleny Arminta, presentó el último viernes una moción de interpelación contra el canciller Carlos Espá para que explique las fallas técnicas registradas durante la misa del papa León XIV, realizada el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas.

“El canciller deberá responder un pliego de 48 preguntas. Si sus explicaciones no resultan satisfactorias, podría abrirse paso una moción de censura. ¡Los gastos millonarios y lo ocurrido no pueden quedar sin esclarecer!”, indica el mensaje escrito por la diputada en su cuenta de X.

El Ministerio de Relaciones Exteriores admitió, mediante un comunicado, que se registraron inconvenientes técnicos durante la ceremonia y anunció el inicio de una investigación para establecer las responsabilidades correspondientes.