El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro programó para este miércoles 25 de noviembre, a las 10:00 a.m., la audiencia pública en la que dará a conocer la proclamación oficial de los resultados de las elecciones para la Alcaldía de Lima.

La convocatoria se realiza en un contexto de incertidumbre sobre quién estará al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) durante el periodo 2027-2030. Esto, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinara que los alcaldes elegidos en 2022 no podrán volver a ocupar el mismo cargo si postulan como primeros regidores.

En días recientes, la bancada de Renovación Popular presentó una denuncia constitucional ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados contra el presidente del JNE, Roberto Burneo. La medida fue adoptada tras la resolución del organismo electoral que impide que Rafael López Aliaga asuma la Alcaldía de Lima.

Ante esta situación, Roberto Burneo Bermejo sostuvo ante la prensa que la decisión adoptada por el pleno del JNE se ajusta plenamente a lo establecido en la Constitución.

“Espero y confío en que el Congreso va a actuar objetivamente ponderando todas las acciones y respecto a las decisiones que nosotros hayamos tomado en el marco siempre constitucional y observando la ley”, sostuvo.

Por su parte, Jeanette Alonzo Contreras, segunda regidora electa de la Municipalidad de Lima, afirmó que asumirá el cargo de alcaldesa si el Jurado Nacional de Elecciones mantiene su decisión de no otorgarle la credencial de burgomaestre a Rafael López Aliaga.

“Si el Jurado Nacional de Elecciones mantiene su postura y decide darme las credenciales, asumiré este compromiso con absoluta responsabilidad, dedicación absoluta y pleno respeto a la ley. Me siento preparada y con mucha experiencia para dirigir la ciudad de Lima”, expresó.