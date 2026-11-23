Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, se pronunció acerca del tema de la transferencia municipal. Durante la ceremonia de graduación de la Guardia Municipal de Lima confirmó que envió un oficio al contralor general de la República.

Reggiardo declaró durante la ceremonia: “Hemos presentado una carta al contralor general de la República para que nos diga cómo tendríamos que actuar porque ya hay plazos que se vencieron. Se habla de que se tiene que emitir un informe final de las comisiones de transferencia dos meses antes de hacer el cambio de gestión, y esos dos meses ya expiraron. Necesitamos un pronunciamiento de parte de la Contraloría General de la República: cómo podemos actuar en la medida en que todavía no tenemos resultados oficiales”, señaló para la prensa.

La solicitud del Alcalde de Lima hacia la contraloría surge debido a que los plazos ya se vencieron y considera que es necesario el pronunciamiento del contralor para aclarar la situación.

Reggiardo señaló que ya acreditó a sus tres representantes ante la comisión de transferencia, pero que el trámite sigue detenido hasta que se defina oficialmente quién será el próximo alcalde de Lima. Precisó que no solicitó una prórroga por cuenta propia, sino una orientación jurídica al ente de control, cuya respuesta espera esta semana para asegurar un relevo ordenado.