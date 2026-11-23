Ante los riesgos que representan las zanjas abiertas y los reclamos de los vecinos, la Municipalidad de Samuel Pastor, la Defensoría del Pueblo y pobladores acordaron el fin de semana cubrir temporalmente las excavaciones con maquinaria pesada, a fin de garantizar la seguridad de la población y facilitar el ingreso a las playas Cerrillos y La Punta mientras se define el futuro del proyecto.

La decisión fue adoptada luego de que los vecinos expresaran su malestar por el estado en que quedó la obra y exigieran el cierre inmediato de las excavaciones. Los pobladores señalaron que las zanjas afectan el tránsito hacia las playas y constituyen un peligro para residentes y visitantes.

En la próxima reunión, 25 de noviembre, entre la Municipalidad de Samuel Pastor, la contratista Consorcio Candelaria, la supervisora Consorcio Camaná y la empresa financista JCHR & Asociados E.I.R.L, se espera definir el destino de la obra y evaluar las condiciones para su reactivación.

QUEJA DE OFICIO EN LA DEFENSORÍA

Desde la Defensoría del Pueblo de Camaná informaron a los medios del distrito que abrió una queja de oficio al advertir los riesgos generados por la paralización del proyecto. Desde la institución consideraron acertada la decisión de cubrir las zanjas, priorizando la seguridad de la población por encima de las controversias contractuales existentes.

Según la Defensoría, más allá de las discrepancias entre las partes involucradas, corresponde resguardar derechos fundamentales como la seguridad y la integridad de las personas que circulan por la zona intervenida.

AVANCE DE LA OBRA ES DEL 21%

El proyecto denominado “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Turísticos Públicos en las playas Cerrillos y La Punta” cuenta con una inversión de S/ 25 millones 518 mil bajo la modalidad de Obras por Impuestos y un plazo de ejecución de 300 días calendario.

Las obras comenzaron en mayo de 2026; sin embargo, de acuerdo con el reporte remitido al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y revisado por Correo, al 12 de noviembre de 2026 el avance físico alcanzaba apenas el 21,82 %.

La obra quedó suspendida el 13 de octubre de 2026, cuando la empresa privada comunicó oficialmente la paralización temporal de la ejecución.

PROBLEMAS

Aunque en su reciente comunicado la Municipalidad de Samuel Pastor atribuyó la falta de reinicio de los trabajos al incumplimiento de compromisos por parte de la empresa financista JCHR & Asociados E.I.R.L. y de la ejecutora Consorcio Candelaria, la información reportada al MEF muestra que existe además un problema administrativo y presupuestal que impide destrabar el proyecto.

Según el reporte oficial, la suspensión ocurrió porque la municipalidad no pudo solicitar la emisión de los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), mecanismo mediante el cual se pagan las inversiones ejecutadas bajo la modalidad de Obras por Impuestos.

La razón es que la inversión no se encontraba registrada en la cartera del Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2026-2028, requisito indispensable para afectar el presupuesto disponible y solicitar los CIPRL.

Pese a ello, la municipalidad dispone para 2026 de un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 11 millones 333 mil 732 en el rubro correspondiente y cuenta con una habilitación excepcional otorgada por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) para registrar la inversión como Inversión No Programada, trámite que aún se encuentra en proceso.

Asimismo, el reporte señala que hasta el 13 de octubre de 2026 no se había emitido ningún CIPRL correspondiente a la obra.

RIESGO DE UNA PARALIZACIÓN PROLONGADA

El documento remitido al MEF advierte que, mientras la inversión no sea incorporada formalmente al Programa Multianual de Inversiones, la municipalidad no podrá utilizar los recursos presupuestados ni gestionar la emisión de los certificados de pago.

De mantenerse esta situación, existe el riesgo de una paralización prolongada, una eventual resolución del convenio firmado para ejecutar el proyecto y posibles reclamos por mayores costos de parte de las empresas involucradas.

La obra del malecón turístico es considerada uno de los proyectos más importantes para el desarrollo turístico de Samuel Pastor y de la provincia de Camaná. Sin embargo, cuatro meses después de iniciada su ejecución y con poco más de una quinta parte de avance, hoy enfrenta una controversia en la que convergen problemas administrativos, financieros y contractuales.