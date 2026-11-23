La riqueza cultural y los atractivos naturales de Ica llegaron al escenario internacional del Miss Universe 2026 a través de Luren Márquez, Miss Perú 2026, quien deslumbró durante la presentación de trajes típicos de la edición 75 del certamen, realizada el sábado 21 de noviembre en el país de Puerto Rico. La modelo peruana lució “Oasis de Ica”, una imponente creación del diseñador nacional Beto Pinedo, conocido como “El Genio de Altomayo”.

Huacachina y Vendimia

La propuesta fue concebida como un homenaje a la región Ica, tomando como principal inspiración la belleza de la laguna de Huacachina, donde el desierto, la historia ancestral y la tradición vitivinícola se unen para representar la identidad de esta parte del país. A través de esta creación, el diseñador buscó mostrar cómo la vida, la cultura y las tradiciones florecen en medio del paisaje desértico.

Uno de los elementos más llamativos del traje es su estructura dorada, que evoca la luz del sol sobre las dunas iqueñas, acompañada de referencias a las enigmáticas Líneas de Nasca. Asimismo, los racimos de uvas y las tonalidades moradas representan la tradicional Vendimia, mientras que los detalles azules simbolizan el agua y la vida que caracterizan al oasis de la Huacachina.

La elaboración de esta pieza requirió aproximadamente un mes de trabajo y estuvo a cargo de un equipo de tres personas, liderado por Beto Pinedo junto a dos asistentes. Su confección incorporó técnicas artesanales de bordado con cristales y pedrería, modelado, pintura y ensamblaje. Además, la creación cuenta con una imponente capa que incorpora un mecanismo de apertura y cierre, permitiendo transformar la silueta del traje durante su presentación.

En cuanto a sus características, la pieza completa alcanza un peso aproximado de 15 kilogramos, aunque su estructura fue diseñada para que Luren Márquez soporte directamente sobre su cuerpo alrededor de cinco kilogramos, facilitando su desplazamiento durante el desfile.

EL DATO: Luren Márquez es natural de la región Ica y fue reina del Festival Internacional de la Vendimia Iqueña.

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