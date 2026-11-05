A pocas horas de partir rumbo a Puerto Rico para representar al Perú en el Miss Universo 2026, la iqueña Luren Márquez regresó a su ciudad natal para participar en un conversatorio dedicado al liderazgo femenino, donde compartió pasajes de su historia personal y destacó el papel de las mujeres en la construcción de sus propios proyectos de vida.

Liderazgo femenino

La actividad, denominada “Una corona con propósito: mujeres que inspiran y transforman”, fue organizada por la regidora de la Municipalidad Provincial de Ica, Silvia Bertolotti, y se desarrolló en el salón consistorial de la comuna. El encuentro reunió a mujeres emprendedoras, representantes de organizaciones y participantes interesadas en intercambiar experiencias sobre superación, independencia económica, liderazgo y oportunidades para las mujeres.

Durante su intervención, Márquez recordó los años de su infancia en Ica y la influencia que tuvieron su madre y su hermana en su formación. Relató que creció observando el esfuerzo diario de ambas mujeres, quienes asumían sus responsabilidades laborales y familiares, mientras le inculcaban valores como la perseverancia, la educación y la unión familiar.

“Regreso a mi ciudad estando tan solo horas de irme a competir, un sueño que empezó cuando yo vivía aquí, cuando tenía 7, 8 años”, expresó al recordar sus primeros años de vida en la provincia iqueña.

La regidora Silvia Bertolotti explicó que el encuentro buscó generar un espacio de diálogo cercano entre mujeres con diferentes experiencias personales y profesionales, poniendo en debate la importancia del liderazgo femenino y las oportunidades de participación en la sociedad.

Durante su presentación señaló que las mujeres han ido ocupando espacios en distintos ámbitos laborales y profesionales, desde actividades independientes hasta puestos de dirección y representación pública.

Asimismo, sostuvo que el liderazgo femenino no debe limitarse a alcanzar cargos, sino que también implica abrir oportunidades para otras mujeres y construir redes de apoyo que permitan su crecimiento.

La actividad se realizó en el marco de las actividades relacionadas con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y buscó destacar historias de mujeres que, desde diferentes espacios, han construido sus propios caminos mediante el trabajo, la preparación y la perseverancia.

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