Las inundaciones provocadas por las intensas lluvias en Piura dejaron aproximadamente 4.500 familias afectadas y damnificadas, principalmente en zonas urbanas de los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre. El alcalde provincial, Juan Francisco Cevallos, calificó la situación como un “panorama complejo”.

En declaraciones a RPP, el burgomaestre señaló que la ciudad acumuló más de 160 milímetros de lluvia en apenas 10 horas, una incidencia que calificó como la más alta de los últimos 30 años.

Cevallos sostuvo que Piura nunca ha contado con un sistema de drenaje pluvial definitivo y atribuyó la responsabilidad de su implementación al Gobierno central, a través de las entidades que asumieron los estudios técnicos.

Según indicó, el perfil del proyecto, cuyo costo bordea los 7.000 millones de soles, recién ha sido presentado y su ejecución tomaría entre cinco y seis años.

Respecto a las inundaciones en urbanizaciones como Ignacio Merino y El Chilcal, el alcalde afirmó que su administración no está a cargo de esos sectores, sino del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.