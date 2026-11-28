La presidenta Keiko Fujimori supervisa en Piura las acciones del Gobierno frente a las emergencias ocasionadas por las intensas lluvias de los últimos días en medio del Fenómeno El Niño.

La mandataria arribó anoche al norte del país y este sábado se trasladó a la urbanización Chical , donde verificó la situación de las zonas afectadas.

Durante su recorrido, la jefa de Estado inspeccionó el sector y abordó un bote de la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional para desplazarse por las áreas comprometidas por las inundaciones.

La visita forma parte de las acciones de supervisión de la respuesta gubernamental ante las precipitaciones y sus consecuencias en la población.

La emergencia se produce luego de un diluvio de más de 11 horas que inundó gran parte de la ciudad de Piura. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las precipitaciones dejaron un acumulado de 143 milímetros de agua por metro cuadrado, provocando daños en viviendas, colegios, hospitales y establecimientos públicos y privados.

Una de las zonas más afectadas fue la urbanización Ignacio Merino, donde el agua alcanzó hasta un metro y medio de altura e ingresó a numerosas viviendas. Decenas de familias quedaron atrapadas y tuvieron que ser rescatadas en botes por agentes de Salvataje de la Policía y miembros del Ejército. Además, el Sistema Alternativo de Evacuación de Aguas Pluviales (SARE) no pudo operar debido al riesgo eléctrico generado por la acumulación de agua.

La inundación también afectó a los hospitales José Cayetano Heredia y Santa Rosa, donde el agua ingresó a diferentes ambientes y obligó a evacuar y reubicar pacientes. Asimismo, el Palacio Municipal, la Corte Superior de Justicia y la sede del Ministerio Público registraron aniegos, lo que ocasionó la suspensión de actividades presenciales y de atención al público.

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