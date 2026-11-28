El Gobierno Regional de Ica realizó la segunda y última audiencia pública de rendición de cuentas del período 2023-2026. Durante la actividad, descentralizada a la provincia de Chincha, los funcionarios de las diversas direcciones y ejecutoras dieron cuenta a los asistentes sobre la ejecución de actividades, proyectos, programas, presupuestos, así como avances, logros, limitaciones y dificultades en la gestión.

Avances de gestión

“Se han dado cita todos los funcionarios para rendir cuenta de los avances, logros y dificultades que se ha tenido durante este año 2026”, precisó el vicegobernador Washington Sotelo. Entre los proyectos para la provincia de Chincha se mencionó el agua potable y alcantarillado realizado en la zona alta de Pueblo Nuevo y Chincha, con una inversión de más de 90 millones de soles, para la cerrar brecha del servicio básico.

También se detallaron las obras entregadas este año y las que están en ejecución en Chincha y las otras provincias de la región Ica, en sectores como educación, salud, pistas y veredas, entre otros. “Hay trabajos que están encaminados y todavía nos queda un mes de gestión para seguir atendiendo las necesidades de la población. Y lo de las laptops se está resolviendo para cumplir con los maestros de la región”, precisó el vicegobernador a cargo de la rendición de cuentas.

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