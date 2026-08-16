El Gobierno Regional de Ica presentó su primera Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de 2026, en la que funcionarios de distintos sectores informaron sobre el avance de proyectos y ejecución presupuestal. La jornada se desarrolló en el auditorio del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), en Ica, y también incluyó preguntas de representantes de la ciudadanía.

Avance en gestión

Uno de los principales datos expuestos correspondió al presupuesto regional. Según la presentación de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el Gobierno Regional de Ica contó con un presupuesto de aproximadamente S/ 2.301 millones durante el primer semestre y ejecutó S/ 1.222 millones, equivalente al 53% del presupuesto asignado. En el caso de los gastos de capital, destinados principalmente a inversiones y obras, la ejecución alcanzó el 63%.

La Dirección Regional de Educación informó que durante 2026 se atiende a 287.003 estudiantes mediante 2.362 servicios educativos, con la participación de 16.917 docentes. Del total de servicios, 1.590 corresponden al sector público y 772 al privado. Uno de los puntos destacados fue el saneamiento físico-legal de los locales escolares. La DRE informó que 11 instituciones educativas lograron avanzar en este proceso durante el primer semestre.

En el sector Salud se informó sobre acciones de prevención y respuesta ante emergencias, considerando la vulnerabilidad de Ica frente a sismos, lluvias e inundaciones. La Dirección Regional de Salud indicó que cuenta con más de 200 brigadistas y que durante el año se incorporaron nuevos integrantes a estos equipos.

Entre los resultados presentados figuran 160 cirugías de cataratas realizadas en los hospitales de Nasca y Chincha, así como la entrega de 829 lentes correctores a niños de entre 3 y 11 años afiliados al SIS.

En vacunación, la Diresa reportó 19.661 dosis aplicadas frente a una meta acumulada de 5.516, según los indicadores mostrados durante la exposición. También informó sobre acciones de control del dengue, enfermedad que continúa siendo una preocupación para la región.

El Proyecto Especial Tambo Ccaracocha presentó el avance de trabajos vinculados con la protección de la población y la gestión del recurso hídrico.

Entre ellos figura el mantenimiento del sistema Choclococha, con una inversión superior a S/3,3 millones y un avance físico del 50%. También se informó sobre trabajos de defensa ribereña en distintos puntos del río Ica.

Una de las intervenciones culminadas corresponde al sector Sacta, a la altura de Bocatoma, en Santiago, donde se ejecutaron 1.270 metros lineales de dique y 268 metros de enrocado, con una inversión superior a S/ 2,2 millones.

La Gerencia Regional de Infraestructura informó que durante el primer semestre se aprobaron seis estudios de preinversión, tres expedientes técnicos y se ejecutaron seis trabajos de mantenimiento. Además, reportó diez obras en ejecución y una culminada.

Entre los proyectos en marcha figuran intervenciones en establecimientos de salud, instituciones educativas, infraestructura vial y espacios públicos. El monto de inversión de las obras públicas en ejecución supera los S/ 203 millones.

También se informó sobre la culminación de una losa de recreación multiusos en la habilitación urbana Kuelap, en Paracas, con una inversión aproximada de S/ 3,3 millones.

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