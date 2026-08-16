Se despidió contento de sus padres, dijo que trabajaría mucho para ayudar a su familia a salir de la pobreza, y enrumbó el miércoles último a la Argentina. Cuatro días después, Anderson Figueroa Alonzo, fue encontrado muerto. El joven de 20 años, natural de Mucllo capital del distrito de Mariscal Castilla, provincia de Concepción llegó bien a país del tango y el asado.

La mañana de ayer sábado, cuando su tío fue a despertarlo para trabajar en la fabricación de zapatillas, Anderson no respondía, al forzar la puerta encontraron a Anderson, inerte.

Sus padres Carlos Figueroa y Rebeca Alonzo, apenas recibieron la trágica noticia, partieron a Lima para pedir ayuda y repatriar los restos. Desconsolado el progenitor clamó por ayuda, el alcalde de Castilla, Wilson Torres Alcalde en una carta pidió apoyo a la presidenta de la República Keiko Fujimori.

Lloran

“Pedimos por favor apoyo para traer sus restos de Argentina de Anderson Figueroa, para dar la cristiana sepultura. Mi hijo hace más de un año estuvo en Argentina, llegó a Concepción en julio de visita y el miércoles retornó. Ahora me han informado que falleció. Dicen que fue a jugar fútbol, regresó para cenar y en horas de la mañana, lo hallaron muerto”, dijo el agricultor desesperado, quien pudo reunir solo 800 soles para viajar.

A pesar del poco monto que pudo conseguir, el agricultor decidió partir para trasladar los restos del segundo de sus 3 hijos. Ante este triste episodio, los familiares solicitan ayuda, cualquier apoyo puede hacerlo llegar al yape 980960425 de Rebeca Alonzo, quien abatida, busca repatriar el cuerpo de su querido hijo.