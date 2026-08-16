El Gobierno aprobó hasta S/105 millones para subsidiar temporalmente el combustible de los transportistas y evitar que el incremento de los costos de operación se traslade directamente a los pasajes y fletes. La medida tendrá una vigencia de tres meses y contempla un apoyo de S/4 por cada galón de diésel B5 o B20 adquirido por transportistas de pasajeros y carga que cumplan los requisitos establecidos.

La disposición fue anunciada inicialmente por la presidenta Keiko Fujimori y posteriormente formalizada mediante el Decreto de Urgencia N.° 007-2026, que establece dos mecanismos: el META-Nacional, dirigido al transporte de pasajeros y mercancías a nivel nacional, regional y provincial; y el META-Lima y Callao, destinado a los operadores autorizados en esa jurisdicción.

Para acceder al beneficio, los transportistas deberán contar, entre otros requisitos, con autorización vigente, vehículos habilitados, RUC activo y comprobantes electrónicos por la compra del combustible.

Un transporte informal

En Junín la medida genera dudas sobre su alcance. Roque Rojas, presidente de la Asociación de Transportistas de la Región Junín (Asotran), consideró positiva la decisión del Gobierno, pero advirtió que podría beneficiar principalmente a empresas formalmente constituidas.

“En la provincia de Huancayo, este subsidio no va a poder ser canalizado ni llegar a los transportistas, a la gran mayoría”, sostuvo, al señalar que buena parte del servicio se realiza mediante vehículos que no cumplen con la normativa nacional.

Según Rojas, el problema estaría en que el subsidio se calculará a partir del combustible adquirido y sustentado con comprobantes de pago, requisito que muchos transportistas locales no podrían cumplir.

“No se cuenta pues con una estructura de empresas como debe ser en la provincia de Huancayo y tenemos un transporte que no es legal o formal”, cuestionó.

Como alternativa, planteó recurrir a mecanismos similares al antiguo fondo de estabilización de precios, que permitan amortiguar directamente las variaciones del combustible.

“Entonces lo que se debe hacer es eliminar el impuesto selectivo al consumo o activar los fondos de estabilización de precios de combustible. Eso sí llegaría para todos”, dijo el dirigente.

Afecta

Una posición similar de cautela expresó Walter Solano, presidente de la Unión Nacional de Transportistas (UNT Perú), quien indicó que el sector todavía espera conocer los detalles de aplicación del subsidio.

Solano graficó el impacto del alza del diésel en el transporte pesado. Señaló que un viaje de ida y vuelta a Lima requiere alrededor de 100 galones de combustible y que actualmente el gasto bordea los S/2 400, frente a los aproximadamente S/1 800 que representaba anteriormente. “Estamos perdiendo por vuelta 600 soles”, afirmó.

Subsidio

Según la plataforma del Ministerio de Economía y Finanzas, la medida nacional contempla S/60 millones para el META-Nacional y S/45 millones para el mecanismo de Lima y Callao, con el objetivo de sostener el servicio durante tres meses.

En el caso de Junín, la principal interrogante será cuántos transportistas podrán acreditar las condiciones exigidas y, por tanto, acceder efectivamente a los S/4 por galón, en un sector donde los propios dirigentes reconocen una alta presencia de informalidad.