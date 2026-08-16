La excandidata presidencial por el partido Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli Aristondo, evaluó los primeros 17 días del gobierno de Keiko Fujimori Higuchi. Si bien comentó que “todavía no estamos viendo cambios sustanciales” porque incluso no tiene ni un mes en funciones, señaló que en temas de seguridad ciudadana y prevención contra El Niño “no se puede” esperar más tiempo.

POSICIÓN

“Ni en fenómeno El Niño ni en seguridad ciudadana debe haber tolerancia, pues hay temas que pueden ser sacados mediante decretos de urgencia. Mientras se discuten las facultades legislativas, cuando se trata de medidas que son urgentes, el gobierno tiene un instrumento poderoso, que es la herramienta del decreto de urgencia. Se puede comenzar a gobernar de esa manera en temas de alto impacto y donde la gente no te va a cuestionar”, manifestó Molinelli en diálogo con este Diario.

La economista dio estas declaraciones en Trujillo, provincia que se encuentra en estado de emergencia desde hace dos años por la ola criminal que la azota. Solo entre enero y julio de este 2026, al menos 52 personas han sido asesinadas en la capital liberteña y la lucha contra la extorsión no deja de ser una tarea pendiente.

En esa línea, la también exministra de Desarrollo e Inclusión Social recalcó que no se pueden esperar cien días de gobierno para evaluar la gestión de Fujimori Higuchi en este tema. “El Plan Escudo no es suficiente aún. Se necesita una estrategia de inteligencia y de rastrillaje en las zonas rojas, calientes, donde están los focos de extorsión, sicariato. A ello hay que sumarle un compromiso profundo para combatir la minería ilegal, el narcotráfico y todo lo que ha capturado el poder político a través de gestores de intereses, llámese Congreso, alcaldes, entre otros”, sostuvo.

En cuanto a las acciones que ha iniciado el gobierno de Fujimori para acelerar los trabajos de prevención contra El Niño, dijo que la presidenta “está haciendo bien en atender el tema en la cancha, cerca al ciudadano”. “Un tema importante que ella ha demostrado es que no solamente deja la indicación, sino que regresa a verificar que la indicación esté implementada. En ese sentido, hay que saludar esa forma de actuar”, agregó.

OPTIMISMO

Molinelli enfatizó que le ha dado “el beneficio de la duda” a la mandataria y que hará una evaluación “mucho más exhaustiva” de su gobierno cuando cumpla los primeros cien días de gestión.

Aseveró también que no ha tenido ningún contacto con Fujimori, pero que de llamarla esta no tendría ningún problema en reunirse con ella “porque he servido 25 años a mi país, más allá del gobierno de turno”.

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