Resta un poco más de cuatro meses para que termine la actual gestión del Gobierno Regional (GORE) La Libertad que es encabezada por la gobernadora Joana Cabrera Pimentel. Sin embargo, hay tres unidades ejecutoras que aún no han logrado evidenciar una eficiente inversión del presupuesto que se les asignó para actividades y proyectos.

Se trata de la Gerencia Regional de Agricultura que actualmente cuenta con el ingeniero Jhon Cabrera Carlos como gerente encargado, pues este funcionario también ostenta el máximo cargo en el Proyecto Especial Chavimochic (PECh).

Esta unidad ejecutora tiene un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 43,4555,169 y a la fecha ha devengado S/ 13,991,413, lo que significa que su avance es de 32%.

NO GASTA

Es más, la gerencia de Agricultura reúne 28 proyectos con su respectivo presupuesto, pero 14 de ellos no registran devengado. Es decir, aún no se ha invertido ni un sol.

Por ejemplo, uno de estos proyectos es el mejoramiento de los servicios de apoyo al desarrollo de la cadena productiva de papa, cuyo presupuesto es de S/ 6,616,048, pero que a la fecha registra 0% de avance.

NO DESPEGA

La otra unidad ejecutora que evidencia una pobre ejecución de su presupuesto es la Gerencia Regional de Transportes, cuya titular es Mirella Urrelo Seijas. Esta área cuenta con un PIM de S/ 61,562,995 y ha devengado S/ 20,792, 757, lo que equivale a un 33 % de avance.

En esa misma línea se encuentra la Gerencia Regional de Salud (Geresa) La Libertad. En este caso, el gerente Gerardo Florián Gómez está obligado a invertir S/ 155,285, 186, pero solo ha gastado S/ 52, 549,151, lo que significa que su ejecución es de un 33%.

En este campo cuenta con 68 proyectos con su respectivo presupuesto, pero 61 no registran avance. Esto involucra un presupuesto de S/ 32,450,000 que no se gasta.

LEER AQUÍ: Empresarios de La Libertad no confían en equipo que atenderá fenómeno El Niño

PROBLEMA

El vicegobernador de La Libertad, Ever Cadenillas Coronel, opinó sobre la particular situación de cada una de estas unidades ejecutoras y sostuvo que en el caso de la gerencia de Agricultura hay un “problema” que necesita ser resuelto lo más pronto posible, pues desde hace varios meses cuenta con un gerente encargado.

“Debería nombrarse un gerente exclusivo para Agricultura, pues actualmente están en piloto automático y urge que un profesional asuma a tiempo completo a esa gerencia; pero eso es decisión de la gobernadora (Joana Cabrera Pimentel)”, apuntó.

Con relación a la gerencia de Transportes, el alto funcionario calificó como “preocupante” la situación, pues gran parte de sus recursos económicos son ordinarios y se corre el riesgo de no comprometerlos y terminar devolviéndolo al Estado al final del año.

En el caso de la gerencia de Salud, Cadenillas le recomendó al gerente Gerardo Florián “presionar” a las subunidades ejecutoras (redes de salud de las provincias) para que aceleren la inversión de los recursos que se les asignó.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad