Tras un reporte más minucioso por parte de los directores de las Unidades de Gestión Educativa Local (Ugel) de la región La Libertad, se pudo actualizar la información y precisar que fueron en total 21 colegios los que se vieron afectados por las intensas ráfagas de viento que se registraron el 11 y 12 de agosto.

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El titular de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell), Rufino Rodríguez Román, informó que 15 de las instituciones educativas que reportaron el desprendimiento de los techos de calaminas se ubican en la provincia de Julcán, dos en Gran Chimú, tres en Santiago de Chuco y una en Trujillo.

SIN CLASES

El funcionario comentó que en dos centros educativos de la provincia de Santiago de Chuco se tuvieron que suspender las clases. Una de ellos es la I.E. N° 81665, “Zacarías Pérez Calderón”, ubicada en el caserío de Ake.

Se ha tratado de continuar de forma virtual, pero muchos estudiantes tuvieron dificultades para conectarse. En ese sentido, el gerente de Educación aseguró ayer que el lunes los alumnos retomarán sus actividades lectivas de forma presencial.

OFRECEN

En este caso, la municipalidad de Santiago de Chuco se ha comprometido a instalar los techos en las aulas comprometidas y levantar algunas paredes.

Pero a pesar del ofrecimiento de las autoridades ediles, docentes y padres de familia de I.E. N° 81665 del caserío de Ake llegaron ayer hasta la sede del Gobierno Regional (GORE) La Libertad, en Trujillo, para intentar reunirse con la gobernadora Joana Cabrera.

Finalmente fueron atendidos por el propio Rufino Rodríguez, quien se comprometió a enviar un equipo del Programa de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (Prevaed) para coordinar con la municipalidad provincial de Santiago de Chuco el replanteamiento del presupuesto para la construcción de nuevos ambientes en el colegio.