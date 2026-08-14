Momentos de terror vivió una familia del barrio Nuevo Amanecer, situado en el caserío de Oromalqui, provincia de Julcán, cuando un sujeto desconocido hizo detonar un cartucho de dinamita en la puerta de su vivienda. El atentado ocurrió la noche del último jueves y afortunadamente no se reportaron personas heridas.

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De acuerdo con las primeras versiones recogidas en el lugar, un hombre habría dejado el artefacto en el domicilio y posteriormente se retiró caminando.

Los propietarios del inmueble indicaron que no habían recibido llamadas ni mensajes de carácter extorsivo, por lo que se desconoce el motivo del ataque.

Tras la fuerte detonación, personal de seguridad ciudadana de la comuna de Julcán llegó hasta la vivienda afectada y ayudó a los agraviados quienes estaban envueltos en un manto de nervios.

La Policía Nacional llegó al sector para asegurar la zona, recoger información y realizar las diligencias correspondientes.

El explosivo causó graves daños a la fachada de la vivienda.