Los empresarios de la región La Libertad no están “satisfechos” con los anuncios hechos por la presidenta de la República, Keiko Fujirmori, respecto a las acciones que realizará el Gobierno de cara a la atención del fenómeno El Niño en este departamento.

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En la víspera, la mandataria presentó a la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, que está integrada por los ministros de Desarrollo Agrario (presidirá el grupo de trabajo), Defensa, Economía y Vivienda; así como por los jefes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Ante esto, Alfonso Medrano Samamé, expresidente de la Cámara de Comercio de La Libertad y miembro de la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible (ADAS), dijo que genera “preocupación” que la atención a esta emergencia recaiga en funcionarios públicos.

“Estamos escépticos, nosotros no creemos que los burócratas puedan arreglar este tema. Se necesita un equipo multidisciplinario de ingenieros y, sobre todo, de gestores, de gente que haga gestión, que tenga recursos intelectuales para movilizar las cosas, cosa que a veces vemos que no existe en el aparato estatal”, aseguró.

Medrano Samamé también alertó que en la región hay tres frentes que necesitan acelerar obras. Uno es Trujillo, por el retraso en los trabajos que se ejecutan en las quebradas San Ildefonso y San Carlos. Los otros dos puntos se encuentran en el río Chicama —urgen labores de drenaje y descolmatación y en Virú—, donde el Canal Madre podría verse expuesto por el paso de quebradas-.

Inversión

Durante su visita a Guadalupe (Pacasmayo), la presidenta Keiko Fujimori anunció la inversión de S/ 50 millones para atender 60 puntos críticos de la región. “Sin duda, La Libertad es una región que también va a ser afectada por el fenómeno El Niño; entonces, quería anunciar el trabajo conjunto, no solamente con la gobernación, con las alcaldías. Sabemos que en La Libertad vamos a priorizar 60 puntos críticos, se transferirán 50 millones de soles para poder hacer el trabajo de descolmatación y limpieza”, indicó.