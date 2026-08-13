Una tragedia conmociona a pobladores de la zona del río Azupizu, cerca de Boca Neguachi, jurisdicción del distrito de Puerto Bermúdez en Oxapampa. Un hombre identificado como Fidel Contreras habría disparado contra su propio hermano Ernan Contreras Matos, con un arma de fabricación artesanal, ocasionándole la muerte.

Fue la hermana de los involucrados quien trasladó por vía fluvial hacia el lugar de los hechos, a efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las causas del hecho.

La presunta participación de Fidel Contreras forma parte de la información preliminar que viene siendo investigada. Las hipótesis van desde una muerta accidental, hasta un conflicto de terrenos.

Hasta la zona se desplazaron agentes de la comisaría rural de Puerto Bermúdez, junto al representante del Ministerio Público, para realizar las diligencias, el levantamiento del cuerpo y determinar cómo ocurrieron los hechos.