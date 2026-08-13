Un suboficial de segunda de la comisaría de Guadalupe (Pacasmayo) fue asesinado a balazos por delincuentes que lo interceptaron cuando manejaba su motocicleta por inmediaciones de la laguna de oxidación de ese distrito. El agente había cumplido con su servicio y se dirigía a Pueblo Nuevo (Chepén), en donde alquilaba una habitación.

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Ataque

Este violento atentado ocurrió pasadas las 8 la noche del último miércoles. Según las primeras informaciones, el efectivo Max Mondragón Rodríguez, que vestía de civil, se dirigía en su vehículo cuando fue sorprendido por maleantes que le cerraron el paso.

Se sospecha que los hampones habrían intentado asaltarlo y el suboficial opuso resistencia, por lo que le dispararon.

El tiro fue directo a la cabeza y perforó el caso de seguridad que llevaba puesto. Después de esto, el agente quedó tendido en la vía y los delincuentes aprovecharon para arrebatarle su celular y otras pertenencias. También se llevaron su motocicleta.

Vecinos, al escuchar el disparo, salieron de sus viviendas e intentaron socorrer a la víctima. Sin embargo, ya había fallecido.

Al lugar del ataque llegaron agentes de la comisaría de Guadalupe y representantes del Ministerio Público para el levantamiento del cadáver. El caso quedó en manos de la División de Investigación Criminal (Divincri), que deberá establecer si el homicidio fue parte de un asalto o una venganza por la labor policial que ejercía el suboficial.

Lo despiden

Mondragón Rodríguez pertenecía a la promoción “Honestidad” 2017-2019 de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú - Sede Chiclayo, cuyos integrantes expresaron sus más sentidas condolencias.

“Caído heroicamente en acto del deber, luchando contra la delincuencia. Un ataque traicionero no apagará su legado”, indicaron en una publicación.