Diputados de Ahora Nación y Fuerza Popular protagonizaron una tensa disputa por la asignación de oficinas dentro de un edificio del Congreso de la República, ubicado en la cuadra 2 de la avenida Abancay, en el Cercado de Lima.

El incidente estuvo marcado por reclamos, empujones y advertencias sobre posibles acciones legales, según un reportaje de Al Día con Willax. La situación requirió además la presencia de agentes policiales en las instalaciones congresales.

Ahora Nación reclama ambientes para sus asesores

Según el citado reporte, integrantes de Ahora Nación decidieron ocupar determinados espacios tras señalar que llevaban varias semanas sin contar con las oficinas necesarias.

La medida provocó el rechazo de representantes de Fuerza Popular, quienes sostuvieron que algunos de los ambientes ocupados habían sido asignados previamente a su agrupación.

La discusión se concentró en el cuarto piso del denominado edificio 251 del Congreso, hasta donde acudieron agentes policiales ante el incremento de la tensión.

Cuestionan actuación de Giovani Forno por asignación de oficinas

En medio de la controversia surgieron cuestionamientos contra Giovani Forno Flores, funcionario de la administración del Congreso, a quien los participantes reclamaron una definición sobre la distribución de los espacios.

“¡Exigimos la renuncia de Giovanni Forno!” y “¡Renuncia, Giovanni Forno!”, fueron algunas de las expresiones registradas durante las protestas, según las imágenes difundidas por el programa.

De acuerdo con el reporte, representantes de las agrupaciones habrían buscado comunicarse con Forno para resolver la controversia, pero el funcionario no acudió al lugar durante el incidente.

Fuerza Popular sostiene que tenía ambientes asignados

Durante la discusión, un representante señaló que las oficinas destinadas actualmente a los asesores de Fuerza Popular se encuentran en el nuevo edificio del Congreso.

También hizo referencia a documentos correspondientes a la gestión anterior que consignaban determinados ambientes en los pisos quinto y sexto.

“Llama la atención que no haya la información que diga ‘disponible’ o ‘vacío’”, manifestó durante el intercambio.

Según el reportaje, los espacios que originaron la controversia habían sido utilizados por Fuerza Popular durante el quinquenio anterior.

Disputa por las llaves termina con presencia policial

Una de las principales controversias estuvo relacionada con quién tenía la asignación vigente de las oficinas y quién conservaba las llaves de los ambientes.

“Esta oficina ya no está asignada oficialmente a Fuerza Popular. Si tiene las llaves, es de manera irregular”, sostuvo una de las personas presentes, de acuerdo con las imágenes difundidas.

La discusión escaló hasta requerir presencia policial dentro de las instalaciones. Al cierre del reporte, persistían las versiones contrapuestas respecto de la asignación de los ambientes.