La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados suspendió por tercera vez su sesión de instalación debido a la falta de consensos entre las bancadas sobre la conducción del grupo de trabajo.

Ello a pesar de que la Junta de Portavoces acordó que Heber López, de Obras, presida la comisión, que Juntos por el Perú asuma la vicepresidencia y Ahora Nación ocupe la secretaría.

Por su parte, el diputado Javier Cipriani se pronunció sobre este impasse en sus redes sociales. “Ante esta situación engorrosa respecto a la Comisión de Ética, hago un llamado a las distintas bancadas a alcanzar los consensos necesarios”, escribió.