Insisten. La bancada de diputados de Juntos por el Perú (JP) presentó una moción para crear una comisión investigadora favorable al expresidente Pedro Castillo. De contar con luz verde, el grupo investigaría los hechos ocurridos el 7 de diciembre del 2022.

En dicha fecha, el hoy sentenciado por conspiración para la rebelión anunció públicamente, mediante un mensaje a la nación, la disolución del Congreso, la “reorganización” del sistema de justicia y su decisión de gobernar mediante decretos ley.

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La iniciativa fue anunciada por los diputados a la prensa. Yenifer Paredes, cuñada e hija putativa de Castillo, indicó que se busca ahondar en “cómo se produjo la vacancia y la detención” del exdignatario e identificar “quién tomó las decisiones” frente a las protestas que le siguieron a la detención.

El documento, ya presentado ante el Congreso, destaca que “organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, han emitido pronunciamientos que sostienen que la privación de libertad del expresidente habría tenido carácter arbitrario, y han formulado recomendaciones al Estado”.

“(Estas) circunstancias, por su relevancia constitucional e institucional, ameritan un esclarecimiento integral mediante el ejercicio de la función investigadora del Congreso”, indica. Sin embargo, no precisaron qué otras instituciones supranacionales adoptaron similar posición.

Sin embargo, cabe recordar que solo un día después de la proclama castillista, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “condenó las decisiones contrarias al orden constitucional en el Perú, reconoció la respuesta democrática de las instituciones y llamó a garantizar la gobernabilidad con apego al Estado de derecho”.

Insólito

Miriam Estrada Castillo (Ecuador), del grupo de trabajo de la ONU, dijo que proclama fue parte de la “libertad de expresión” de Castillo