Unos 88 candidatos a gobernador, consejeros regionales, alcaldes y regidores distritales y provinciales que postulan en La Libertad cuentan con sentencias por diversos ilícitos, según las hojas de vida que ingresaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La mayoría de estos “personajes” políticos fueron procesados por omisión a la asistencia familiar; sin embargo, también hay condenados por estafa agravada, peculado, conducción en estado de ebriedad, entre otros delitos.

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Por partidos

El Instituto Aklla Perú analizó las fórmulas que participan en las elecciones del próximo 4 de octubre. La información, recogida del JNE, permitió establecer que Somos Perú inscribió a 20 aspirantes a cargos públicos con sentencias (22.47% del total), lo que lo convierte en la agrupación que más procesados lleva a estas elecciones municipales y regionales.

Después figura APP, con 11 postulantes con penas; Podemos Perú, con 10; Acción Popular, con 9; y el Partido Aprista Peruano (PAP), con 7.

Completan la lista: Perú Primero (6 candidatos condenados), Renovación Popular (6), Juntos por el Perú (3), Fuerza Popular (3) y Perú Libre (3).

También se encuentran los partidos Avanza País-Partido de Integración Social, Fe en el Perú, País para Todos y el Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN). Cada uno de ellos lleva a dos postulantes con sentencias.

Por último figura Progresemos, que tiene un postulante procesado.

Al detalle

La información de Aklla Perú también permite establecer quiénes son los aspirantes a cargos públicos con fallos judiciales y a dónde postulan.

En La Libertad, 64 políticos sancionados por el Poder Judicial pretenden ocupar cargos en municipalidades distritales: 35 buscan ser alcaldes y 29 quieren ser regidores.

Otros 17 condenados aspiran llegar a una comuna provincial: 10 quieren ser burgomaestres y 7 regidores.

Asimismo, el único candidato a gobernador que registró una sentencia fue Daniel Salaverry Villa, de Perú Primero. Él dijo que en 2025 la Corte Suprema lo absolvió de un proceso por peculado. El fallo revocó la condena de 8 años de prisión que se le impuso y lo absolvió de la acusación por presuntamente haberse apropiado de dinero destinado para gastos de representación cuando estuvo en el Parlamento, entre 2017 y 2018.

En tanto, seis postulantes a consejeros regionales también registraron sentencias. Encabeza esta lista, con cuatro fallos judiciales, Guillermo Guzmán Obando, que postula con Acción Popular representando a Otuzco. Él tiene tres condenas por manejar un vehículo en estado de ebriedad y una más por lesiones leves.

El partido de la lampa también inscribió a Sócrates Florián Medina, en representación de Trujillo. Sobre él pesa un proceso por peculado doloso y una demanda laboral que lo obligó a cancelar una suma de dinero.

Por Acción Popular también se presentan Gilmer Guzmán Hermenegildo (Julcán) y Wilde Siccha Chacón (Bolívar). Cada uno tiene una sentencia por omisión a la asistencia familiar y una demanda por pensión alimentaria.

También pretende llegar al Consejo Regional de La Libertad Fani Quiñones Carlos, de Perú Primero. A ella se le impuso una pena suspendida por estafa agravada.

Por último está Héctor Sifuentes Jara, que pretende ser consejero por Virú de la mano de Somos Perú. Él también tiene un fallo por omisión a la asistencia familiar.