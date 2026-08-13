Con gran entusiasmo y fervor cívico, el doctor Roberto Almeida Donaire, Gerente de la Red Asistencial Ica de EsSalud, lideró las actividades protocolares programadas en conmemoración del 90° aniversario de la Seguridad Social de Salud en el Perú. El encuentro contó con la participación de directores, coordinadores, personal asistencial y trabajadores administrativos de toda la red regional.

Sector salud

La jornada conmemorativa se inició con la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional y la bandera de EsSalud en el frontis de la sede administrativa regional. Posteriormente, las delegaciones se trasladaron al Santuario del Señor de Luren para participar en una misa de acción de gracias, renovando la fe y el espíritu de vocación que caracteriza la labor médica y asistencial de la institución.

Uno de los momentos más significativos de la celebración fue la entrega ceremonial de pines institucionales al personal que cumplió 25, 30, 35 y 40 años de abnegado servicio continuo, destacando la invaluable trayectoria de aquellos profesionales que han dedicado gran parte de su vida al servicio de la institución.

Durante su discurso, el doctor Roberto Almeida Donaire expresó un cálido y efusivo saludo a toda la familia de EsSalud Ica.

“Agradezco profundamente el compromiso diario de cada uno de nuestros colaboradores, cuyo esfuerzo y empatía transforman la atención sanitaria. Sigamos trabajando unidos, fortaleciendo nuestros servicios para brindar la calidad y calidez que nuestros asegurados merecen”, dijo.

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