EsSalud Ica brindó 7912 teleconsultas durante el primer semestre de 2026, consolidando la telemedicina como una herramienta clave para ampliar el acceso de los asegurados a consultas especializadas y oportunas.

Múltiples servicios médicos

Este resultado fue posible tras el trabajo articulado con el Centro Nacional de Telemedicina (CENATE), que permitió ampliar la oferta de atención especializada y acercar consultas médicas a pacientes de distintas provincias de la región, evitando traslados innecesarios y reduciendo los tiempos de espera para la atención.

Durante el primer semestre del año, las especialidades con mayor demanda fueron endocrinología, oftalmología, neurología y neumología, reflejando la creciente aceptación de esta modalidad de atención entre los asegurados.

Actualmente, el servicio de telemedicina brinda atención en más de 24 especialidades, entre ellas endocrinología, dermatología, neumología, neurología, neurología pediátrica, oftalmología, traumatología, otorrinolaringología, hematología, medicina interna, medicina física, medicina familiar, psiquiatría, pediatría, nefrología, urología, gastroenterología, reumatología, cardiología, geriatría y ginecología.

El gerente de EsSalud Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire, destacó que la telemedicina se ha consolidado como una herramienta fundamental para mejorar el acceso a los servicios de salud y acercar la atención especializada a un mayor número de asegurados.

“La telemedicina ya no es una alternativa, sino una realidad que nos permite conectar a especialistas con pacientes de toda la región, ampliando el acceso a servicios especializados y fortaleciendo la calidad de la atención que brindamos a nuestros asegurados”, señaló.

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