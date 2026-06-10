Con el objetivo de garantizar una atención oportuna y de calidad para la población, la Red Asistencial Ica de EsSalud ha incorporado una nueva ambulancia a su flota vehicular. Esta unidad móvil, diseñada y equipada con tecnología de punta, permitirá optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias médicas y asegurar el traslado seguro de pacientes críticos hacia los centros de mayor resolución.

Atención de emergencias

Al respecto, el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, destacó la trascendencia de esta adquisición como parte de la estrategia de modernización institucional: “La llegada de esta ambulancia representa un hito fundamental en nuestro compromiso por descentralizar la salud y romper las barreras de acceso en nuestra región. No estamos entregando solo un vehículo; estamos llevando una oportunidad de vida y un soporte médico avanzado, asegurando que ningún asegurado se quede desatendido”.

Añadió que, la Red Asistencial Ica, continuara con el fortalecimiento de la flota de ambulancias.

La puesta en funcionamiento de este vehículo forma parte de un plan integral de fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento biomédico que EsSalud viene ejecutando en la región, con la finalidad de repotenciar su capacidad operativa para salvaguardar el bienestar y la seguridad de miles de familias iqueñas.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO