El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, afirmó que el Gobierno prepara medidas para enfrentar los posibles efectos del fenómeno de El Niño y proteger las actividades económicas ante eventuales lluvias intensas, inundaciones y daños en las carreteras.

Durante una actividad en Piura, el titular del Mincetur señaló que se coordinan trabajos de emergencia, como la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones.

También indicó que se evalúan alternativas de transporte para garantizar el abastecimiento de las poblaciones que puedan quedar aisladas.

Valencia explicó que, de ser necesario, se implementarían puentes aéreos principalmente para trasladar productos y bienes de primera necesidad hacia las zonas incomunicadas . “Todo el Estado va a trabajar en conjunto”, sostuvo.

El ministro advirtió que los efectos de El Niño podrían alcanzar a distintas regiones del país. Mientras la costa podría registrar lluvias intensas, algunas zonas del sur enfrentarían déficit hídrico. Por ello, consideró necesario abordar el fenómeno como una emergencia de alcance nacional.

Sobre el incremento de los precios de los combustibles, Valencia indicó que responde principalmente a factores internacionales, como el conflicto en Medio Oriente y las dificultades en el estrecho de Ormuz.

Rogers Valencia reconoció que el alza afecta al sector productivo y destacó la importancia de impulsar el uso del gas natural producido en el Perú.

Asimismo, sostuvo que las medidas de prevención ante El Niño son claves para proteger a productores y agroexportadores y evitar interrupciones en las actividades económicas.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad