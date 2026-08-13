La empresa de transporte Nuevo Horizonte paralizó sus operaciones tras el ataque a balazos contra uno de sus conductores, ocurrido el último miércoles en la urbanización Valdiviezo, en Ate. La medida fue adoptada como protesta y ante las amenazas extorsivas que, según trabajadores, vienen afectando a la empresa.

Como se sabe, el conductor Julio Becerra fue atacado dentro del bus por un sujeto que habría ingresado como pasajero y le disparó dos veces. El agresor descendió de la unidad y escapó en una motocicleta . Becerra fue trasladado de emergencia a la Clínica San Juan de Dios, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de sus heridas. Un escolar también resultó herido y fue llevado a un centro médico por su padre.

En declaraciones a América Noticias, trabajadores de Nuevo Horizonte señalaron que se sienten desprotegidos y cuestionaron la falta de resultados frente a la violencia y la extorsión en Lima.

Asimismo, pidieron reforzar la seguridad para los conductores y pasajeros, y reclamaron operativos con un enfoque territorial para combatir a las organizaciones criminales. “Se requiere un enfoque de territorialidad. ¿Por qué no se realizan operativos en los numerosos hoteles que albergan a delincuentes y extorsionadores?“, se preguntó un vocero de la empresa de transportes afectada.

El ataque ocurrió pocos días después de que la empresa denunciara amenazas extorsivas. Desde el 10 de agosto, desconocidos a bordo de motocicletas habrían arrojado explosivos y dejado mensajes intimidatorios contra unidades que cubren la ruta Ate-Yerbateros y otros recorridos.

Las primeras investigaciones apuntan a la organización criminal denominada Los Occidentales, cuyos integrantes serían responsables de las amenazas y del uso de explosivos para amedrentar a los transportistas.

“Así como le estamos dejando esta dinamita apagada, asimismo se la dejamos prendida. Tienen 24 horas para reportarse”, se leía en uno de los anteriores mensajes extorsivos.

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