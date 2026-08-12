La Junta Nacional de Justicia (JNJ) amplió el cronograma de los concursos públicos de méritos para la selección y nombramiento de jueces, correspondientes a las convocatorias N.° 002, 003, 004 y 005-2026-SN/JNJ.

La modificación fue aprobada por el Pleno de la JNJ, presidido por María Teresa Cabrera Vega, con el objetivo de ampliar la participación de postulantes. El nuevo cronograma fue publicado en el Boletín Oficial de la Magistratura mediante la Resolución N° 510-2026-JNJ.

Según el nuevo calendario, el pago por derecho de tramitación podrá realizarse hasta el 20 de agosto, mientras que la inscripción y presentación de documentos de aptitud estarán habilitadas hasta el 24 de agosto , a las 12:00 horas. La declaración jurada en el SIDJI de la Contraloría General de la República podrá presentarse hasta el 25 de agosto.

La relación de postulantes aptos y no aptos será publicada el 1 de septiembre. Los candidatos considerados no aptos podrán presentar recursos de reconsideración entre el 2 y el 4 de septiembre, mientras que la lista final de postulantes aptos se difundirá el 24 de septiembre.

La evaluación de conocimientos y la publicación de resultados se realizarán el 18 de octubre. Luego, del 19 al 28 de octubre, los postulantes que continúen en el proceso deberán presentar digitalmente la documentación correspondiente a su currículum vitae y sus investigaciones jurídicas.

La JNJ señaló que la ampliación busca garantizar igualdad de oportunidades, transparencia y meritocracia durante el proceso de selección y nombramiento de jueces.

Asimismo, se mantiene el plazo para presentar documentos destinados a acreditar bonificaciones por discapacidad y para licenciados de las Fuerzas Armadas, conforme a las etapas establecidas en el nuevo cronograma.

🔴 El Pleno de la Junta Nacional de Justicia aprobó modificar el cronograma al considerar la importancia de promover una mayor participación de los postulantes.



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