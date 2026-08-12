El diputado Ángel Meneses Crispín, de Ahora Nación, presentó dos proyectos de ley para reformar el sistema administrativo de tránsito y transporte terrestre, con énfasis en la protección de los taxistas independientes y la creación de una instancia especializada para resolver controversias.

Una de las iniciativas busca evitar que el vehículo de un taxista independiente sea afectado de manera desproporcionada por medidas como el internamiento, embargo o ejecución coactiva cuando constituye su principal herramienta de trabajo.

La propuesta plantea aplicar criterios de razonabilidad y proporcionalidad frente a infracciones formales o subsanables, sin impedir la imposición de sanciones cuando se trate de faltas graves que comprometan la seguridad vial.

El segundo proyecto plantea crear el Tribunal Administrativo de Tránsito y Transporte, que funcionaría como instancia especializada para resolver apelaciones contra sanciones y otras medidas administrativas relacionadas con el tránsito y transporte terrestre.

Meneses sostuvo que ambas iniciativas buscan garantizar decisiones más técnicas e imparciales y reforzar el debido procedimiento, el derecho de defensa y la seguridad jurídica para conductores y transportistas.

Durante la presentación ante representantes del sector transporte de Lima y Callao, el diputado señaló que las propuestas apuntan a construir un sistema “justo, razonable y predecible”, que proteja la fuente de trabajo de los taxistas sin descuidar la seguridad vial.