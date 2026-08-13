El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció la declaratoria de emergencia económica nacional ante los daños ocasionados por el terremoto registrado en el país.

Durante un pronunciamiento realizado la tarde del miércoles 12 de agosto de 2026, informó que el desastre dejó 265 personas fallecidas, 496 desaparecidas y 3.494 heridas.

La emergencia afecta principalmente a los departamentos de Chocó, Risaralda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca. El mandatario señaló que la respuesta estatal se desarrolla en un contexto de crisis fiscal, marcado por el endeudamiento, dificultades de tesorería y un Presupuesto Público desfinanciado.

Como parte de las medidas adoptadas, el Ejecutivo anunció la creación del Fondo Milagro, destinado a canalizar recursos nacionales e internacionales para reconstruir hospitales, centros educativos, viviendas, vías y aeropuertos afectados.

También se contemplan ayudas temporales para los damnificados, entre ellas el pago de servicios públicos, subsidios de arrendamiento, beneficios tributarios y respaldo económico para familias vulnerables, comerciantes y pequeños empresarios.