Suheyn Cipriani se tomó con humor el momento que vivió junto a Janet Barboza durante su participación en ‘América hoy’.

La modelo intentó mencionar su nuevo podcast, ‘No aclares que oscurece’, pero la conductora interrumpió la promoción y dejó claro que ese tipo de contenido no se anuncia en el programa.

La situación ocurrió durante la despedida de Suheyn, cuando aprovechó el momento para mencionar sus redes sociales y contar sobre su nuevo proyecto. Janet Barboza respondió: “No, no, los podcast acá no se promocionan”. Ante ello, la modelo reaccionó entre risas: “Uy, uy, ya no dije nada, síganme acá en TikTok y en todas mis redes sociales”.

Pese al intercambio, Suheyn aseguró que no interpretó las palabras de la conductora como un desplante de mala intención.

“No ha sido de mala intención, igual el viernes volveré a ir a su programa”, señaló para Trome.