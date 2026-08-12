El alcalde del distrito de El Porvenir, Juan Carranza Ventura, sostuvo una reunión de trabajo con los integrantes de la Plataforma de Defensa Civil del distrito, con el objetivo de establecer estrategias y propuestas que permitan fortalecer la preparación y respuesta ante un posible fenómeno de El Niño.

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En la reunión participaron representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Óscar Manuel Castillo; Subprefecto Adrián Pereda Villanueva, el Centro de Salud Mental Comunitario de El Porvenir; el Policlínico de EsSalud; el Comité Multisectorial de Prevención de la Violencia Familiar; la Comisaría Sánchez Carrión; SEDALIB; la Microred de Salud de El Porvenir; la coordinadora del sector Hipólito Unanue; Hidrandina; el Hospital Distrital Santa Isabel y los brigadistas del sector Río Seco.

Durante la mesa de trabajo, los representantes de las diferentes instituciones presentaron sus propuestas y expresaron la necesidad de sectorizar y coordinar el trabajo conjunto de acuerdo con las funciones y competencias de cada institución, a fin de garantizar una atención organizada y oportuna ante cualquier emergencia.

Asimismo, se informó sobre la realización del simulacro programado para el 14 de agosto, a las 3:00 p. m., que tendrá como escenario el distrito de El Porvenir. Esta actividad permitirá identificar posibles deficiencias y fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones y de la población frente a situaciones de emergencia.

El alcalde Juan Carranza Ventura destacó la importancia de la participación de las familias y organizaciones del distrito en este ejercicio preventivo. Señaló que los simulacros permiten poner en práctica los protocolos de actuación y aprender a responder de manera organizada y oportuna ante sismos y otros peligros asociados.

Finalmente, la autoridad edil hizo un llamado a la población de El Porvenir a participar activamente en el simulacro y mantener una cultura de prevención, fortaleciendo así la preparación de las familias y de toda la comunidad ante eventuales emergencias.