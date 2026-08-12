Cuatro instituciones educativas de esta región resultaron afectadas por los vientos fuertes que soplaron el último lunes en esta parte del país. La precariedad de sus respectivas infraestructuras fue gravitante para que el ventarrón se lleve parte o todo el techo de los planteles. Afortunadamente, no se reportaron heridos.

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Esta situación ha obligado a la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell) a suspender las clases en tres de dichos colegios.

En diálogo con este Diario, el gerente regional de Educación, Rufino Rodríguez Román, confirmó que uno de los centros educativos se ubica en Trujillo, dos en Santiago de Chuco y otro en Salpo.

COMO PLUMAS. El caso más grave es el de la I.E. N° 81665, ubicado en el caserío de Ake, distrito y provincia de Santiago de Chuco. A las 4:30 de la mañana del lunes, los fuertes vientos afectaron los techos de 15 aulas —dos de inicial, cuatro de primaria y todo el pabellón de secundaria—, por lo que las clases han sido suspendidas para los 171 estudiantes que tiene el plantel.

También en Santiago de Chuco, pero en el caserío de Osaygue, los techos de ocho aulas de la I.E. N° 80435 Mártires de los Andes corrieron la misma suerte, antes de las 7 a.m. Frente a este escenario, se han interrumpido las actividades para los 131 escolares.

Un tercer colegio afectado es Nuestra Señora de las Mercedes de Salpo, distrito situado en la provincia andina de Otuzco. De acuerdo con el informe remitido por el director del plantel, Marco López Calvo, a la UGEL de dicha jurisdicción, “un viento de gran intensidad” levantó y desplazó la totalidad “de la cobertura de madera y calamina de los servicios higiénicos antiguos de varones”.

“La estructura del techo quedó apoyada sobre la pared del aula prefabricada contigua. Asimismo, el desplazamiento ha ocasionado daños en el tanque elevado de 1,100 litros [de agua]. Por la ubicación en la que ha quedado el techo, se encuentra impedido el pase hacia el lavadero de manos”, añade el docente en su informe.

Sobre este caso, el máximo representante de la Grell, Rufino Rodríguez, aseveró que el área afectada se encontraba en “desuso”, por lo que las clases no han sido suspendidas.

La I.E. N° 1663, situada en el sector Buenos Aires, distrito de Víctor Larco Herrera (Trujillo), es otro de los plantes golpeados por los recientes ventarrones. Estos dañaron parte de la cobertura de un aula y, como medida de precaución, se decidió la suspensión de las clases para 30 escolares.

RESPUESTA

Tras los primeros reportes, Rufino Rodríguez señaló que por disposición de la gobernadora regional, Joana Cabrera Pimentel, Defensa Civil apoyará con calaminas para reemplazar los techos afectados.

“Se ha dispuesto también acordonar y restringir el ingreso a las zonas afectadas, a fin de evitar accidentes, así como trasladar el mobiliario, equipos y materiales pedagógicos hacia espacios seguros”, agregó el funcionario.

El gerente de la Grell también señaló que se ha determinado el desplazamiento de especialistas del Programa de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (Prevaed) para evaluar los daños y orientar a las comunidades educativas.