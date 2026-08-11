La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC) del Gobierno Regional de La Libertad culminó los trabajos de mejoramiento de la avenida Malecón Grau Norte, ubicada en el sector El Camal, en la provincia de Pacasmayo. La intervención permitió recuperar 500 metros lineales de esta importante vía, beneficiando de manera directa a más de 300 vecinos y mejorando el acceso a una de las zonas más transitadas del distrito.

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Los trabajos comprendieron la limpieza de la vía, la nivelación del terreno y la compactación de la superficie, dejando una ruta en mejores condiciones para el tránsito de vehículos y peatones, lo que brinda mayor seguridad y comodidad a quienes la utilizan a diario.

Esta mejora también favorece a las familias que viven del comercio, la agricultura y la pesca artesanal, ya que ahora podrán movilizar sus productos con mayor rapidez y eficiencia, reduciendo los tiempos de traslado y facilitando sus actividades diarias.

Además, se contará con un acceso en mejores condiciones que fortalecerá el turismo en Pacasmayo, al facilitar la llegada de visitantes al malecón que es reconocido por su gastronomía, sus paisajes y la práctica de deportes acuáticos, contribuyendo así a dinamizar la economía local.