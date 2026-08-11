La Capitanía de Puerto de Ilo dispuso el cierre temporal de diversos desembarcaderos, muelles, caletas y terminales portuarios bajo su jurisdicción, debido a las condiciones océano-meteorológicas desfavorables y la presencia de oleajes anómalos.

De acuerdo con la disposición oficial, el cierre comprende el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Ilo, Muelle Fiscal de Ilo, Desembarcadero Pesquero Artesanal de Morro Sama, Desembarcadero Pesquero Artesanal de Vila Vila, Caleta Punta Picata, Terminal Portuario SPCC (Patio Puerto), Terminal Portuario ENAPU y Terminal Portuario ENGIE.

Suspensión de actividades

Durante el cierre quedan suspendidas las actividades pesqueras, portuarias, recreativas y turísticas, náutica recreativa, acuicultura, así como operaciones con artefactos navales, avituallamiento, navegación costa afuera y transferencia de hidrocarburos en bahía.

La medida rige desde las 00:00 horas. La autoridad marítima dispuso además prohibir los trabajos submarinos que se desarrollen dentro de la Bahía de Ilo y las caletas de Morro Sama y Vila Vila.

Solo maniobras necesarias

No obstante, se establece que podrá realizarse el embarque y desembarque de personal necesario para operaciones portuarias, maniobras de atraque y desatraque u otras actividades en terminales autorizados, previa evaluación de cada terminal y en coordinación con la Autoridad Portuaria Nacional.