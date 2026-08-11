El Municipio Provincial de Tacna (MPT) presentó a las 12 candidatas a Miss Tacna 2026 y Reina de la Feritac 2026. La elección será el 15 a las 19 h en el Paseo Cívico de Tacna.

Participan Milenka Ramírez Rodríguez (17) por Aju Zotac, Fabia Torres Maquera (17) por Grupo CMAC, Anaís Irarrazabal Álvarez (17) por Cetpro Incotec, Adriana Pérez Esquivel (18) por Navas Inmobiliaria, Miranda Ramos Villanueva (20) por Renace Porta.

También Ana Laura Mamani (21) por Rosario’s Spa, Jerusa Flores Evangelista (21) por Baños Turcos Adán y Eva, Isabel Ramírez Vega (21) por Cetpro Ccumak, Armida De Los Santos Rivero (22) por Representaciones Disval, Lida Flores Evangelista (23) por Que Chica Bella, Dana Matto Palza (23) por provincia Jorge Basadre y Dayana Corazi Maqui (25) por Aurea Estética Regenerativa. Se eligió ayer a Fabia Torres como Miss Fotogenia.

Organización de la Feritac 2026

Asimismo las autoridades de la Municipalidad Provincial de Tacna dieron a conocer que se está organizado la Feria Internacional de Tacna (Feritac) 2026. Se espera una afluencia que supere las 150,000 personas en los 10 días que durará el evento en el Parque Perú, del 21 al 30 de agosto. Además se busca obtener ventas por 1 millón de soles.

Son 500 expositores los que tendrá la Feritac, entre ellos de Chile y Bolivia. La atención será de 10 h hasta la medianoche y el costo por entrada es de 8 soles. Los adultos mayores y niños menores de tres años ingresan libremente. El cobro por cochera es de 10 soles. El alcalde provincial de Tacna Pascual Güisa mencionó que se realizaron arreglos al recinto para una mejor atención.